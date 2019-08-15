تقارير: سانشيز يرفض الرحيل عن يونايتد

أكدت عدة تقارير أوروبية أن التشيلي ألكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد رفض مغادرة قلعة أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة ميرور أن سانشيز كان على مشارف الرحيل إلى نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة إلا أن التشيلي رفض المغادرة.

ويرغب يونايتد في التخلص من الراتب الأسبوعي الضخم لسانشيز والمقدر بقيمة 505 ألف جنيه استرليني.

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من جانبها قالت صحيفة ذا صن إن روما بدأ بالفعل في البحث عن بديل لسانشيز وأبدى النادي الإيطالي اهتمامًا بلاعب تشيلسي ميتشي باتشواي.

كما أكدت الصحيفة أن استمرار سانشيز في صفوف يونايتد لن يُجدي نفعًا خاصة وأن أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر سيخرجه من حساباته خلال الموسم المقبل حيث يدرس النرويجي الاستعانة بالثلاثي ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال وماسون جرينوود في تشكيل الفريق الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن سانشيز انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018 قادمًا من آرسنال، وشارك صاحب الـ30 عامًا خلال 45 بقميص يونايتد في مختلف البطولات سجل 5 أهداف وصنع 9.