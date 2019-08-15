شكرا لقرائتكم أشرف زكى يتواجد داخل القلعة البيضاء لتقديم أوراق ترشحه لعضوية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، اليوم الخميس، على التواجد داخل مقر نادي الزمالك، وذلك لتقديم أوراق ترشحه بالقلعة البيضاء وذلك في انتخابات النادي الأبيض التكميلية.

واستفسر نقيب المهن التمثيلية من اللجنة التي تتلقي طلبات الترشح داخل مقر نادي الزمالك عن بعض الأمور ثم غادر مقر النادي الأبيض دون تقدمه بشكل رسمي بطلب الترشح.

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ويستقبل نادى الزمالك، بداية من اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر القادم، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بنادى ال أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.