شكرا لقرائتكم لاسارتى يراقب بيراميدز فى الكونفدرالية قبل مواجهة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الاورجوياني مارتن لاسارتى المدير الفنى، مشاهدة مباراة بيراميدز وإيتوال دو كونجو بطل الكونغو قبل مواجهة الأحمر المرتقبة مع بيراميدز بعد غد السبت، باستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر.

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كان بيراميدز قد فاز على إيتوال دو كونجو بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد 30 يونيو بالدفاع الجوى فى ذهاب دور الـ64 للكونفيدرالية الأفريقية.

يأتى مشاهدة الجهاز الفنى للأهلى للتعرف أكثر على بيراميدز بعد التغييرات الفنية التى حدثت في الفريق في مقدمتها الادارة الفنية الجديدة للفريق حيث تولّي الفرنسي ديسابر تدريب الفريق بجانب الصفقات الجديدة التى انضمت لبيراميدز أمثال أحمد علي وإبراهيم حسن وجون أنطوي بجانب عودة الظهير محمد حمدي فيما رحل عن بيراميدز كينو وقفشة وعمر خربين وعمر الميداني وهو ما جعل بيراميدز يظهر بـ"لوك" جديد في مباراة بطل الكونغو.