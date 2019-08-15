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شكرا لقرائتكم الأهلى يفتح باب الرحيل المجانى أمام هشام محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد منح إدارة النادي الضوء الأخضر للاستغناء عن هشام محمد لعدم حاجة الفريق لجهوده.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن إدارة النادي ترغب في اختيار أفضل العروض لهشام محمد حتى يستفيد اللاعب بشكل جيد من الناحية المادية خاصة وأنه كان من اللاعبين المُلتزمين تماماً طوال الفترة التى قضاها في الاهلي كما إنه أحد أبناء القلعة الحمراء.
ويُعد هشام محمد صاحب الـ29 عاماً من ناشئى الأهلى ثم لعب لأندية سموحة، والشرطة ومصر للمقاصة وعاد إلى الأهلى عام 2017 قبل أن يستقر الأمر فى الجهاز الفنى للأهلى على رحيل اللاعب الصيف الجارى.
وتتجه النية في الاهلي لمنح هشام محمد الاستغناء المجاني من خلال الرحيل دون مقابل مالي وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة.
وتلقي هشام محمد عروضاً من أندية محلية أبرزها من المصري وسموحة والاتحاد والمقاصة بجانب عرض أماراتي وعروض أخرى يفاضل بينها اللاعب حالياً.
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