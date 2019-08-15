شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم مرانه مساء اليوم استعدادًا لمواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تحت قيادة المدير الفنى المؤقت طارق يحيى، خوض مرانه الأخير فى السادسة من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.
ويستمر مران الزمالك من السادسة مساء حتى الثامنة على أن يستقبل ملعب برج العرب بداية من التاسعة من مساء اليوم حتى الحادية عشر مساء مران الفريق الصومالى الذى دخل فى معسكر مغلق بالإسكندرية منذ يومان استعدادا للمباراة.
وكان الزمالك قد حصل على موافقة بطل الصومال على خوض مباراتى الذهاب والعودة فى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يختتم مرانه مساء اليوم استعدادًا لمواجهة ديكاداها الصومالى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.