شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم مرانه مساء اليوم استعدادًا لمواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تحت قيادة المدير الفنى المؤقت طارق يحيى، خوض مرانه الأخير فى السادسة من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

ويستمر مران الزمالك من السادسة مساء حتى الثامنة على أن يستقبل ملعب برج العرب بداية من التاسعة من مساء اليوم حتى الحادية عشر مساء مران الفريق الصومالى الذى دخل فى معسكر مغلق بالإسكندرية منذ يومان استعدادا للمباراة.

وكان الزمالك قد حصل على موافقة بطل الصومال على خوض مباراتى الذهاب والعودة فى مصر.