شكرا لقرائتكم برنامج منتخب كرة اليد قبل مواجهة آيسلندا فى مونديال مقدونيا للناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، نظيره ايسلندا فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا.

ويتضمن برنامج ناشئين اليد اليوم، تناول الإفطار، قبل خوض مران خفيف فى العاشرة صباحا، يليه محاضرة فيديو فى الثانية عشر والنصف ظهرا.

تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 /23 فى دور ال 16 أمس الأربعاء.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.