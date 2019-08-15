شكرا لقرائتكم الفنان أشرف زكي يخوض انتخابات الزمالك التكميلية على مقعد أمين الصندوق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بأوراق ترشحه فى الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك المقرر إقامتها أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، على مقعد أمين الصندوق.



أشرف زكي

وفوجئ البعض بتواجد أشرف زكي فى مقر الزمالك، مع فتح باب الترشح للانتخابات، ليؤكد الجميع حضوره لتقديم أوراق ترشحه على مقعد عضوية مجلس الإدارة.

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أشرف زكي

ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية طارئة، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.



أشرف زكي

وعلم "الخليج 365"، أن أشرف زكي تواجد فى مقر نادي الزمالك، وقام بتقديم أوراق ترشحه على مقعد أمين الصندوق بعد جلسات عديدة بينه وبين مسئولي القلعة البيضاء، للترشح بالانتخابات التكميلية ليس على مقعد العضوية كما أعتقد البعض ولكن على مقعد أمين الصندوق.



أشرف زكي

وأعلن مجلس الزمالك، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.