شاب يطوف حول الكعبة بـ "تى شيرت" رقم 10 لـ محمد صلاح

الموجز
وسط الحجاج الذين يطوفون حول الكعبة المشرفة، سواء بملابس الإحرام للمعتمرين أو الملابس العادية للزوار، ظهر شاب حاج يطوف حول البيت العتيق يرتدي "تيشيرت محمد صلاح"، وذلك بالمطاف بالطابق الثاني حول الكعبة.
وأصبح الفرعون المصري محبوبا لدي معظم الجماهير العربية والأفريقة، نظرا لما يتمتع به من أخلاق عالية ومهارة كروية كبيرة .
وظهر الشاب وهو يرتدي تيشرت المنتخب المصري رقم 10 لصلاح .
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