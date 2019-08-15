الزمالك يتعاقد مع الصربي الكسندر ستانوفيتش مدرب "مكابي" الإسرائيلي الأسبق

أحمد أبوعقيل

أبدت الصحافة الصربية اندهاشها الشديد من قرار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بتعيين الكسندر ستانوفيتش مديراً فنياً للفريق الأبيض خلفاً للمدرب المقال خالد جلال.

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ألكسندر ستانوفيتش، هو المدرب القادم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيرا إلى أنه سيصل القاهرة مساء غدٍ الجمعة لتوقيع العقود، وتولي مسئولية الزمالك بشكل رسمي.

وقالت صحيفة republika "الكسندر ستانوفيتش نجح فى كسب ثقة إدارة الزمالك على الرغم من وجود أسماء أكثر خبرة ضمن قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق المصرى مثل رامون دياز وفيريرا".

وأضافت الصحيفة أن الكسندر ستانوفيتش قد يتولى تدريب الزمالك بداية من مباراة الغد أمام بطل الصومال فى ذهاب دور الـ 64 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وسارت صحيفة sportskacentrala على نفس النهج، حيث أشارت إلى تفوق المدرب الصربى على العديد من الأسماء الكبيرة فى عالم التدريب فى سباق تولى قيادة الزمالك مثل رامون دياز.

أما صحيفة sportske فعنونت "الكسندر ستانوفيتش يتولى تدريب العملاق المصرى"، وقالت إن المدرب الصربى تم تعيينه مديراً فنياً لنادى الزمالك الحاصل على لقب دورى أبطال أفريقيا "5 مرات".

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وتحدثت الصحيفة أن الكسندر ستانوفيتش سيخوض مغامرته التدريبية الأولى فى أفريقيا بعدما سبق وأن تولى تدريب العديد من الأندية أبرزها داليان وبكين دوان فى الصين ومكابى حيفا الإسرائيلى.

وأضافت الصحيفة "من المثير للاهتمام أن الكسندر ستانوفيتش هو المدرب الـ20 فى آخر 10 سنوات لنادى الزمالك الذى يبحث دائماً عن حصد الألقاب".

التاريخ التدريبي لمدرب الزمالك الجديد

المدرب الصربي سبق له العمل بالمنطقة العربية في قيادة نادي القادسية السعودي، كما عمل في الدوري الصيني، وقاد باوك اليوناني، مع تجربة قصيرة مع ماكابي حيفا الإسرائيلي.

يبلغ المدرب الصربي من العمر 45 عامًا، وهو بطل سابق للدوري الصربي مع بارتيزان مرتين، في 2010 و2011.. كما فاز بالكأس في صربيا في 2011.

بارتيزان كان محطة ستانويفيتش الأولى كرجل أول بعد أن اعتزل وتولى منصب مساعد ميروسلاف دجوكيتش في فريقي سريم وبارتيزان، ومنتخب صربيا.

وبعدها، رحل لاعب بارتيزان ومايوركا الإسباني السابق إلى الصين وتولى تدريب أيربين وبكين جوان، وكذلك تولى تدريب مكابي حيفا الإسرائيلي وباوك سالونيكا في اليونان والقادسية في السعودية.

ورحل ستانويفيتش عن فريق بكين رينهي، آخر مهمة تدريبية له، في الصيف الحالي.