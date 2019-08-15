"المشاغب" كيريوس يكسر مضربين ويرمي الحذاء باتجاه الجمهور

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عاد "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس الى الواجهة بعد أن خرج من مباراته في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز ليس فقط مهزومًا أمام الروسي كارن خاتشانوف بل مع مضربين مكسورين وحذاء مرمي باتجاه الجمهور بعد مشادة كلامية مع الحكم.

ورغم أن خاتشانوف المصنف ثامنا عالميًا الذي بلغ مؤخرًا نصف نهائي دورة مونتريال الكندية للماسترز، هو من بلغ الدور الثالث بفوز صعب بنتيجة 6-7 (3/7)، 7-6 (7-4) و6-2، الا ان الاسترالي المصنف 27 عالميا، خطف الاضواء مرة أخرى بسبب تصرفاته عندما قرر مغادرة الملعب لدخول المرحاض رغم ان الحكم الإيرلندي فيرغس مورفي اعترضه قائلا إنه ليس هناك متسع من الوقت.

الا ان كيريوس (24 عامًا) لم يأبه لما قاله الحكم وتوجه الى المرحاض مع مضربين تحت ذراعه. وقد ظهر على الكاميرات وهو يحطم المضربين في أحد الانفاق المؤدية الى الملعب قبل أن يعود وهو يوجه العبارات النابية الى الحكم.

ويبدو أن لكيريوس سوابق مع مورفي حيث سبق للاسترالي أن تعرض للايرلندي في دورة كوينز الانكليزية الدولية في حزيران/يونيو الماضي متهمًا اياه بأنه لا يرى و "يلعب الفيفا حتى الثالثة فجرًا" بعدما اعترض على عدم احتساب مورفي خطأ مزدوج على منافسه في حينها الاسباني روبرتو كارباييس باينا ما كلفه اضاعة فرصة لحسم المجموعة.

وخلال اللقاء امام خاتشانوف قال كيريوس: "لمَ أواجه دائمًا المشاكل عندما يجلس +كيس البطاطا هذا+ على الكرسي؟"

وتابع: "إنه الحكم الاسوأ على الاطلاق، لا نقاش حول ذلك. كل مرة ألعب يقوم بأمور غبية."

ومع نهاية اللقاء، رفض اللاعب الذي في حوزته ستة القاب في مسيرته الاحترافية مصافحة الحكم وبصق في وجهه عن بعد امتار قليلة ورمى حذاءه باتجاه الجمهور قبل أن يعطي مضربيه المكسورين الى اثنين من المشاهدين الشبان في المدرجات.

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ومن المتوقع أن تعاقب رابطة اللاعبين المحترفين اللاعب المشاغب لما صدر عنه خلال المباراة.

وقال خاتشانوف بعد المباراة المثيرة "يتمتع (كيريوس) بموهبة كبيرة ولكنه يفقد تركيزه أحيانًا. لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لي حيث تحتم عليّ ايجاد وسيلة للفوز".

وتابع ابن ال23 عامًا "من الصعب جدًا مواجهته، ليس فقط بالنسبة لي بل لأي لاعب آخر أيضًا. عليك أن تعرف كيفية مجاراة كل الظروف خلال اللقاء اذا ما اردت تحقيق الفوز. يجب أن تبقى مركزًا".

ويواجه الروسي في الدور الثالث الفرنسي لوكاس بوي.

وكان قد أثار كيريوس الذي حقق منذ أسبوعين لقب دورة واشنطن الأميركية، الجدل أيضًا في دورة تورونتو للماسترز الأسبوع الماضي عندما تجادل مع الحكم بسبب عدم وجود مناشف بيضاء اللون.

ومنذ ثلاثة أشهر وتحديدًا في دورة روما الإيطالية للماسترز، وبعدما تمت معاقبته بنقطة فقد أعصابه ورمى كرسيًا على أرض الملعب قبل أن ينسحب من المباراة.