نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر دور ال16

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز، يسرنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة مباراة الأهلي وبراميدز في كأس مصر، التي يترقبها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر، وفي الوطن العربي أجمع، و نحن يسعدنا أن نقدم لكم تفاصيل لقاء الأهلي وبراميدز، وكل ما يدور حول هذه المباراة الهامة والمصيرية، في مسيرة الفريقين ونقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز، ونتمن أن ينال اجتهادنا على إعجابكم، وأن تجدوا في المقال كل الإجابات على استفساركم حول تلك المباراة الهامة.

يتابع عشاق الكرة موعد مباراة الأهلي وبراميدز في مسابقة كأس مصر، أقدم مسابقات الكرة في مصر والوطن العربي وإفريقيا، التي ستقام مساء السبت القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

Advertisements

مشوار الفريقين في بطولة كأس مصر.

مشوار المارد الأحمر في بطولة كأس مصر حتى الآن

نستعرض معكم مشوار الفريقين في مسابقة كأس مصر حتى الوصول إلي الدور ال16، فقد واجه النادي الأهلي فريق الترسانة الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دور ال32 من المسابقة، ليصعد إلي دور ال16 لملاقاة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الموسم الماضي.

مشوار بيراميدز في بطولة كأس مصر حتى الآن

نقدم لكم متابعينا الكرام مشوار نادي بيراميدز، في مسابقة كأس مصر حتى مباراة دور ال16 في كأس مصر، المعروف أن فرق الدوري الممتاز تلعب مباشراً من بداية الدور ال32، لذلك لعب بيراميدز في دور ال32 مع فريق طنطا الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، وتغلب عليه بنتيجة 3-2، ليصعد لملاقاة الأهلي في دور ال16 وتكون مواجهة ثأرية.