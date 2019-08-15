تعرف على موعد تحرك ناشئى اليد إلى صالة مواجهة أيسلندا بمونديال مقدونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد إلى مواجهة نظيره أيسلندا فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا. ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى مقدونيا على تحرك البعثة إلى صالة جانى ساندانسكى أرينا فى تمام الرابعة والنصف، استعدادا لمواجهة أيسلندا. Advertisements تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.

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