شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح باب الرحيل المجانى أمام هشام محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادى الأهلى الطريق أمام هشام محمد لاعب الفريق من أجل الرحيل المجانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قد منح إدارة النادى الضوء الأخضر للاستغناء عن هشام محمد لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن إدارة النادى ترغب فى اختيار أفضل العروض لهشام محمد حتى يستفيد اللاعب بشكل جيد من الناحية المادية، خاصة أنه كان من اللاعبين المُلتزمين تماماً طوال الفترة التى قضاها فى الأهلى، كما أنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

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ويُعد هشام محمد صاحب الـ29 عاماً من ناشئى الأهلى ثم لعب لأندية سموحة والشرطة ومصر للمقاصة وعاد إلى الأهلى عام 2017 قبل أن يستقر الأمر فى الجهاز الفنى للأهلى على رحيل اللاعب الصيف الجارى.

وتتجه النية فى الأهلى لمنح هشام محمد الاستغناء المجانى من خلال الرحيل دون مقابل مالى وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة.

وتلقى هشام محمد عروضاً من أندية محلية أبرزها من المصري وسموحة والاتحاد والمقاصة بجانب عرض أماراتي وعروض أخرى يفاضل بينها اللاعب حالياً.