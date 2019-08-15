شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وموزمبيق بربع نهائى أمم أفريقيا لسيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى، اليوم، منتخب سيدات كرة السلة مع نظيره موزمبيق فى منافسات دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام بالسنغال.

وتقام المباراة فى الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت السنغال.

وصعد منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد الفوز على الكاميرون فى دور الـ16، ومن قبله الخسارة أمام كوت ديفوار والسنغال، حيث استطاع منتخب سيدات كرة السلة أن يحول الخسارة إلى التأهل لنهائيات البطولة.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى.