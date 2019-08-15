شكرا لقرائتكم خبر عن "فيبا" يشيد بـ ثريا محمد فى البطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" بثريا محمد لاعبة المنتخب الوطنى للسيدات، بعد أن سجلت 23 نقطة خلال مباراة مصر أمام الكاميرون، فى منافسات دور الـ 16 بمنافسات بطولة كأس الامم الأفريقية التى تقام بالسنغال.

كما تعد ثريا ثانى أكثر مسجلى النقاط فى بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات حتى الآن بـ56 نقطة.

وصعد منتخب السلة إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بعد التغلب على الكاميرون، ومن قبلها الخسارة أمام كوت ديفوار والسنغال.

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى.