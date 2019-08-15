شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تتسلم "أيديهات" دورة الألعاب الأفريقية فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية جميع الأيديهات الخاصة ببعثة مصر المشاركة فى الدورة التى ستقام فى المغرب، وتم تسلم الأيديهات فى حضور عماد البنانى مدير الأوكسا.

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نجحت البعثة فى إنهاء تأشيرات جميع اللاعبين والإداريين والمدربين وتسجيل حضورهم فور الوصول لمطار الدار البيضاء، حيث تم الاتفاق على حصول بعض اللاعبين والإداريين والمدربين التأشيرة فى المطار وفقا لقرارات اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية، وتم حجز كل ملاعب التدريب للفرق المختلفة والتنقلات بشكل منظم.

كانت مقدمة البعثة وصلت للترتيب لكل الإجراءات والتنظيم مع اللجنة المنظمة وضمت المهندس الباسل عبد الله والبعثة الإدارية التى تضم، حسن الحسينى وخالد حسن وأحمد عبدالعليم وأحمد سعيد ولميس غازى وطارق سليمان وحسنى إبراهيم والدكتور أسامة صادق وحسن عباس ومحمد عبد العليم وأحمد عرفان وأشرف عابد والدكتورة أمانى عبد الفتاح.