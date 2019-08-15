شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف زكى يتواجد في الزمالك للترشح في الانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، اليوم الخميس، فى مقر نادى الزمالك، لتقديم أوراق ترشحه بالقلعة البيضاء وذلك فى انتخابات النادى التكميلية.

واستفسر نقيب المهن التمثيلية من اللجنة التى تتلقى طلبات الترشح داخل مقر نادى الزمالك عن بعض الأمور، ثم غادر مقر النادى الأبيض دون تقدمه بشكل رسمى بطلب الترشح.

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ويستقبل نادى الزمالك، بداية من اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر المقبل، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.