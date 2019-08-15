شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد إسماعيل لاعب منتخب كرة الصالات السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى محمد إسماعيل لاعب منتخب كرة الصالات، ولاعب نادى السد القطرى السابق ومدربه الحالى، خلال تواجده بمصر لزيارة أسرته وعائلته. وحضر محمد إسماعيل إلى القاهرة لقضاء إجازة عيد الأضحى مع زوجته وأولاده، إلا أنه توفى خلالها. وكان إسماعيل لاعبا فى منتخب مصر لكرة الصالات، وانتقل إلى السد القطرى وتوج معهم بكأس قطر وقت كان قائدا للفريق، ثم اتجه مؤخرا للتدريب.

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