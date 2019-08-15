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تعرف على برنامج ناشئى اليد اليوم قبل مواجهة أيسلندا فى مونديال مقدونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره أيسلندا فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا.

 

ويتضمن برنامج ناشئين اليد اليوم تناول الإفطار، قبل خوض مران خفيف فى العاشرة صباحا، يليه محاضرة فيديو فى الثانية عشر والنصف ظهرا.

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تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة  30 /23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء.

 

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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