اخبار الرياضه

الزمالك يحدد السادسة مساء موعدا لمرانه الأخير استعدادا لمواجهة ديكاداها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد السادسة مساء موعدا لمرانه الأخير استعدادا لمواجهة ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جهاز الزمالك خوض الفريق الأبيض لمرانه الأخير فى السادسة من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

 

Advertisements

ويستمر مران الزمالك من السادسة مساء حتى الثامنة على أن يستقبل ملعب برج العرب بداية من التاسعة من مساء اليوم حتى الحادية عشر مساء مران الفريق الصومالى الذى دخل فى معسكر مغلق بالإسكندرية منذ يومين استعدادا للمباراة.

 

وكان الزمالك قد حصل على موافقة بطل الصومال على خوض مباراتى الذهاب والعودة فى مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحدد السادسة مساء موعدا لمرانه الأخير استعدادا لمواجهة ديكاداها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا