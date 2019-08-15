الزمالك يحدد السادسة مساء موعدا لمرانه الأخير استعدادا لمواجهة ديكاداها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جهاز الزمالك خوض الفريق الأبيض لمرانه الأخير فى السادسة من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.
ويستمر مران الزمالك من السادسة مساء حتى الثامنة على أن يستقبل ملعب برج العرب بداية من التاسعة من مساء اليوم حتى الحادية عشر مساء مران الفريق الصومالى الذى دخل فى معسكر مغلق بالإسكندرية منذ يومين استعدادا للمباراة.
وكان الزمالك قد حصل على موافقة بطل الصومال على خوض مباراتى الذهاب والعودة فى مصر.
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