شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حمادة أنور يقدم أوراق ترشحه لعضوية الزمالك فى الانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حمادة أنور مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية، بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس والذى يستمر لمدة 3 أيام.

ويستقبل نادى الزمالك، بداية من اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر القادم، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

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وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام، حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.