تقرير.. كيف استغل الأهلي فريق الكرة لدعم صفقات السلة واليد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام - محمد علام:

سياسة جديدة اتبعها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في ملف تدعيم الألعاب الجماعية خاصة اليد والسلة بعد نتائج الموسم الماضي على الصعيد المحلي أو القاري.

إدارة القلعة الحمراء نجحت في استغلال ملف كرة القدم خاصة الراحلين عن الفريق بالطريقة الأمثل لتكون هذه السياسة مختلفة عن المواسم الماضية في ظل تراجع النتائج.

البداية من كرة السلة فالفريق الأحمر قدّم أداءً سلبيًا محليًا وقاريًا حيث خسر بطولة الدوري لصالح الزمالك الذي حقق اللقب بعد غياب دام 12 عامًا.

أما في البطولة الأفريقية فقد ودّع الأهلي المنافسات من دور ربع النهائي بعد الخسارة من سموحة ذهابًا وإيابًا بنتيجة (91-82) (88-81).

صفقات الأهلي في السلة جاءت بين تبادلية أو مجانية من خلال التعاقد مع محمد زيات لاعب فريق سموحة مقابل رحيل لاعب فريق الكرة ناصر ماهر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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الصفقات التبادلية تواصلت أيضًا بالتعاقد مع لاعب فريق طنطا سيف صلاح مقابل إعارة ثنائي فريق الشباب مصطفى عزت وهشام شعبان لتدعيم فريق الكرة بطنطا بعد الصعود للدوري.

وبعيدًا عن الصفقات التبادلية، حصلت الإدارة الحمراء على الثنائي محمد الشرشابي ومحمد عزت لاعبي فريق الشرقية للدخان وإيهاب أمين وأحمد عمارة ثنائي فريق سبورتنج، إلا أن صفقة "أمين" والذي خاض تجربة في دوري الجامعات الأمريكية لم يعلن عنها حتى الآن من الإدارة بجانب الحصول على خدمات أيمن شوكت لاعب فريق طلائع الجيش.

إدارة الأهلي اتجهت أيضًا لاستعادة عدد من اللاعبين بالخارج من خلال التعاقد مع الحصول على خدمات الثلاثي يوسف المعداوي ومؤمن موسى وأحمد إسماعيل حيث سبق وأن لعب الثلاثي في دوري الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب التعاقد مع الأجنبي الأمريكي أليكس يونج.

وفي كرة اليد، حقق الفريق الأحمر نتائج مخيبة للآمال محليًا وأفريقيا بعدما سيطر الغريم الزمالك على البطولات بالفوز على الأحمر في بطولة السوبر وبطولة أفريقيا للأندية بجانب الحصول على لقب الدوري.

إدارة الأهلي خلال هذا الصيف تعاقدت مع عبدالعزيز إيهاب الظهير الأيسر لفريق سموحة ضمن صفقة ناصر ماهر، حيث يُعد اللاعب السكندري من بين العناصر التي قادت مصر للحصول على الميدالية البرونزية تحت 21 عامًا.

وتواصلت سلسلة التعاقدات للأهلي من خلال التعاقد مع ثلاثة لاعبين وهم: أحمد عادل لاعب الدائرة بفريق طلائع الجيش ومحمد جمال لاعب الدائرة أيضًا بالجزيرة، وباهر البدراوي الظهير الأيسر من طلائع الجيش.