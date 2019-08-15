الزمالك يفتح باب الترشح للانتخابات التكميلية.. وأحمد مرتضى يقدم أوراقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تقدّم أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية في انتخابات النادي التكميلية بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح بداية من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام على أن يكون اليوم الأخير للتقدم بعد غد السبت.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، بأن نجل رئيس القلعة البيضاء الحالي تقدم بأوراق ترشحه على منصب العضوية في انتخابات النادي والمقرر لها الشهر المقبل.

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وكان أحمد مرتضى خاض سباق الانتخابات الأخير على مقعد نائب الرئيس قبل أن يحسمها هاني العتال لصالحه.

وفي سياق متصل، تقدّم أحمد عادل عبدالفتاح نجم الزمالك السابق في كرة السلة ورئيس قطاع الناشئين، بأوراق ترشحه أيضًا على منصب العضوية في انتخابات النادي.

كما تقدّم حمادة أنور المدير الإداري السابق لفريق الزمالك ومدير الكرة الأسبق لفريق بتروجيت، بأوراق ترشحه حيث سبق وأن خاض سباق الانتخابات الأخير على مقعد العضوية قبل أن يخسرها.

ومن المقرر أن يقام سباق الانتخابات التكميلية أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل.