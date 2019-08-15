"تجربة مع وردة".. 5 معلومات عن مدرب الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة الفريق الأبيض ليأتي خلفًا لخالد جلال والذي رحل عن الفريق عقب خسارة لقب الدوري والذي توّج به الأهلي.

ألكسندر ستانوفيتش يُعد من الأسماء المعروفة في كرة القدم الصربية وتحديدًا مع فريق بارتيزان حيث حقق معه ثلاث بطولات هيّ حصيلة ما قدمه المدرب الصربي في مشواره التدريبي حتى الآن.

بداية المدرب صاحب الـ45 عامًا كانت من خلال قيادة منتخب بلاده للشباب تحت 19 عامًا ليخوض 8 مباريات بواقع أربع مباريات رسمية ومثلهم ودية.

الأبرز في مسيرة الصربي مع منتخب بلاده كانت في كأس الأمم الأوروبية عندما قاد فريق الشباب في نسخة أوكرانيا 2009 للوصول للمربع الذهبي إلا أن الخروج جاء من صاحب الأرض بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- كتابة التاريخ

مع فريق بارتيزان حقق ألكسندر ستانوفيتش تاريخًا مع النادي الصربي باعتباره أصغر مدير فني يتولى الفريق وهو بعمر لم يتجاوز 37 عامًا إلا أن قاد الفريق لإحراز لقبي الدوري والكأس.

المدرب الصربي الشاب وقتها لم يكتف بما حققه على الصعيد المحلي بل قاد بارتيزان للوصول للمحلق بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة 2010 قبل الخسارة من كلوب بروج البلجيكي ليتجه الفريق الصربي للمشاركة في الدوري الأوروبي.

- الرحيل للصين

في موسم (2011 - 2012) اتجه المدرب الصربي لخوض أول تجربة خارجية خارج بلاده لتكون محطته التالية في الصين عندما قاد فريق داليان أربين الذي قاده في 29 مباراة بمختلف المسابقات المحلية.

موسم واحد فقط قضاه المدرب الصربي مع فريق داليان أربين ليرحل بعدها إلى فريق صيني آخر من خلال قيادة فريق بكين سينوبو جوان.

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مع فريق بكين سينوبو جوان حقق ألكسندر ستانوفيتش نتائج مرضية بعد الشيء بعدما قاد الفريق في بطولة دوري أبطال أسيا للوصول لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخ النادي قبل الخروج من فريق سيول الكوري الجنوبي بالخسارة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

نهاية ألكسندر ستانوفيتش مع فريقه الصيني جاءت بعد الخسارة العريضة الذي تلقاها في نصف نهائي كأس الصين على يد جوانغجو إفرجراند بالخسارة بنتيجة (1-0) في الذهاب و(6-3) في لقاء الإياب.

تجربة ستانوفيتش في الصين انتهت عند هذا الحد ليتجه إلى إسرائيل من خلال قيادة فريق مكابي حيفا الذي خاض معه 15 مباراة إلا أنه لم يستمر طويلاً ليعود للصين مجددًا عبر قيادة فريق بكين سينوبو.

محطة الصربي الثالثة في الصين كانت الأطول عندما بدأ مهمته في موسم (2014 -2015) قبل أن تأتي النهاية في موسم (2016 -2017) بعدما فشل في آخر خمس مباريات من مشواره في تحقيق أي فوز بعد الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث لتتم إقالته.

- قيادة عمرو وردة

في موسم (2017 -2018) أعلن نادي باوك اليوناني تعاقده مع ستانوفيتش بعدما وقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات إلا أنه لم يستمر في منصبه سوى في 57 يومًا فقط بعدما خاض مباراتين في الدوري الأوروبي ليرحل بسبب تخبط إداري في الفريق.

فترة ستانوفيتش شهدت قيادته للمحترف والدولي المصري عمرو وردة إلا أنه لم يشارك مع المدرب الصربي في المباراتين بعدما تواجد خارج القائمة.

- تجربة عربية

في موسم (2018 - 2019) خاض ستانوفيتش أولى تجاربه العربية عندما قاد فريق القادسية السعودي في عقد مدته موسم واحد.

تجربة المدرب الصربي لم تكن بالمميزة حيث خسر ست مباريات من أصل تسعة لتتم إقالته من الصين ليعود بعدها إلى الصين.

آخر تجارب مدرب الزمالك الجديد كانت مع فريق بيجين رينهي الصيني إلا أنه أقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج حيث خاض 18 مباراة حقق الخسارة في 12 مباراة مقابل أربع انتصارات وتعادلين.