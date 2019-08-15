رسميًا.. الزمالك يعلن التعاقد مع المدرب الصربي ستانوفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم بالنادي الأبيض لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وعبر البرنامج الرسمي لنادي الزمالك أعلن رئيس النادي الأبيض في الثانية من صباح الخميس عن إتمام الاتفاق مع المدرب الصربي.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن ستانوفيتش سيصل القاهرة غداً الجمعة من أجل تسلم مهمته بشكل رسمي وقيادة الفريق الأبيض بعد توقيع العقود.
وأشاد رئيس نادي الزمالك بنجليه أمير مرتضى وأحمد مرتضى، ودورهما الكبير في إتمام التعاقد مع المدرب الجديد على حد قوله.
المدرب الصربي سبق له العمل في المنطقة العربية بقيادة نادي القادسية السعودي، كما عمل في الدوري الصيني، وقاد باوك اليوناني، مع تجربة قصيرة مع ماكابي حيفا الإسرائيلي.
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