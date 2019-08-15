خاص.. علي معلول يتسبب في ثورة غضب لاعبي الأهلي

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ثورة غضب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتسبب فيها التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، وذلك بعد جلسته مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي.
وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن الجلسة بين الثنائي شهدت مطالبة معلول بزيادة راتبه السنوي ورفع قيمة المكافآت وبدلات المعيشة داخل القاهرة من سكن وتنقلات.
من جانبه، عرض عبدالحفيظ الأمر على لجنة الكرة بالنادي والتى يقودها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث وافق عليه ومن المقرر اعتماد عقد معلول الجديد في اجتماع المجلس المقبل ولكن سرا خوفا من غضب باقي اللاعبين، إلا أن الأمر تم تسريبه وحال اعتماد القرار رسميا سيطلب لاعبين الفئة الأولى المساواة باللاعب التونسي الدولي.
ويرغب مجلس الأهلي إرضاء معلول في ظل المستوى الطيب الذي يقدمه والروح القيادية الكبيرة التي يظهر عليها خلال المباريات إضافة إلى تلقيه عرض سعودي بقيمة مالية مضاعفة عن التي يتقاضاها في الأهلي.
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