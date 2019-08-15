وزارة الرياضة تجرى اختبارات متطوعي مونديال الطائرة

بدأت وزارة الشباب والرياضة، الاختبارات الخاصة باختيار المتطوعين الذين سيشاركون فى تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم للناشئات للكرة الطائرة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 حتى 14 سبتمبر 2019.

يأتى ذلك فى ضوء الرعاية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة لجميع الشباب أعضاء لجان المتطوعين ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019، وشهدت نجاحًا تنظيميًّا كبيرًا، وكان للشباب المتطوعين دورًا كبيرًا فى

هذا النجاح وإعلان وزير الرياضة عن تأسيس أول اتحاد للمتطوعين.

ومن المقرر أن تنتهى الاختبارات يوم الأحد المقبل من خلال اختيار 250 شابًا وفتاةً من بين أكثر من 1000 متقدم للاختبارات، وجميعهم ممن سبق مشاركتهم فى تنظيم البطولة الأفريقية لكرة القدم.