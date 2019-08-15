صور.. جماهير الزمالك تواصل التوافد على النادي لشراء تذاكر مباراة ديكاداها

واصلت جماهير نادي الزمالك التوافد على بوابة النادي في ممر الملك فاروق بشارع جامعة الدول العربية، لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق وديكاداها بطل الصومال، المقرر لها غدًا الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية . الذهاب بين الفريق وديكاداها بطل الصومال، المقرر لها غدًا الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية . وتستمر عملية طرح تذاكر المباراة حتي الرابعة عصر اليوم. ويواجه الزمالك فريق ديكاداها بطل الصومال غدًا في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا.

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