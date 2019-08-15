‏‪3 ميداليات ذهبية مصرية في بطولة العالم للسباحة للاساتذة

حقق منتخب مصر ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم للسباحة للاساتذة في كوريا في سباق 50 متر حرة. حيث تمكن السباح أحمد فؤاد كمال من حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول في سن (85 - 89). الميدالية الذهبية والمركز الأول في سن (85 - 89). بينما حصل المهندس احمد جواد حمادة على ذهبية سن (80 – 84). – 84). وحصد السباح نبيل إبراهيم على الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق 100 متر فراشة سن (60 – 64). وتمكن السباح أحمد جواد حمادة سن (80 – 84) من الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

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