أليكسيس سانشيز يرفض الرحيل عن مانشستر يونايتد

رفض التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، الرحيل عن صفوف الفريق، في الفترة الحالية، رغم محاولات الشياطين الحمر للاستغناء عنه في ظل اقترابه من الابتعاد عن تشكيل سولشاير المدير الفني.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد كان

وافق على عرض من روما الإيطالي، لانتقال سانشيز لصفوفه على سبيل الإعارة، ولكن اللاعب رفض الرحيل مما أدى لفشل الصفقة.

وأوضحت أن اليونايتد وافق بالفعل على عرض روما لاستعارة سانشيز،

نظير دفع راتبه الذي يبلغ 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأشارت إلى أن اللاعب يواجه شبح الابتعاد عن المشاركة، خاصة إنه خلال 16 مباراة تحت قيادة سولشاير نجح في إحراز هدف وحيد.

يذكر أن سانشيز صاحب الـ 30 عامًا انتقل في يناير 2018 إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادمًا من صفوف آرسنال.