بعثة مصر تتسلم "أيديهات" دورة الألعاب الأفريقية في المغرب

تسلم المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية جميع الأيديهات الخاصة ببعثة مصر المشاركة في الدورة التي ستقام في المغرب.

تسلم الأيديهات، المهندس الباسل عبدالله والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة في حضور الدكتور عماد البناني مدير الأوكسا.

نجح العميد يحيى دعبس في إنهاء تأشيرات جميع اللاعبين والإداريين والمدربين وتسجيل

حضورهم فور الوصول لمطار الدار البيضاء حيث تم الاتفاق على حصول بعض اللاعبين والإداريين والمدربين التأشيرة في المطار وفقًا لقرارات اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية، وتم حجز كافة ملاعب التدريب للفرق المختلفة والتنقلات بشكل منظم.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على المتابعة اليومية والاطمئنان على وصول أول فوج، وهنأ

خلال الاتصال العميد يحيى دعبس نائب رئيس اتحاد الهوكي، على فوز منتخب الهوكي في ثاني مبارياته على كينيا بنتيجة 7-2 بدورة كأس الأمم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والمقامة حاليًّا بجنوب أفريقيا.

كانت مقدمة البعثة وصلت للترتيب لكافة الإجراءات والتنظيم مع اللجنة المنظمة، وضمّت المهندس الباسل عبدالله والعميد يحيى دعبس والبعثة الإدارية التي تضم، حسن الحسيني وخالد حسن وأحمد عبدالعليم وأحمد سعيد ولميس غازي وطارق سليمان وحسني إبراهيم والدكتور أسامة صادق وحسن عباس ومحمد عبدالعليم وأحمد عرفان وأشرف عابد والدكتورة أماني عبدالفتاح.