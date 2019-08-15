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شاهد.. محمد صلاح يحتفل بزميله في ليفربول

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قام محمد صلاح نجم منتخب مصر، والمحترف في صفوف الإنجليزي، بالاحتفال بزميله في الفريق أليكس أوكسليد تشامبرلين.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه

الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع مع تشابرلين، موجهًا له التهئنة بعيد مولده قائلاً "عيد ميلاد سعيد يا صديقي".

يذكر أن محمد صلاح تمكن أمس الأربعاء من الفوز مع ليفربول، بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، على حساب ، بركلات الجزاء الترجيحية.

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