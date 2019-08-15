أدريان: سعيد بكوني لاعبًا في ليفربول

علق أدريان حارس مرمى ليفربول، على تتويج الفريق بكأس السوبر الأوروبي، بعد الفوز على تشيلسي أمس الأربعاء بركلات الجزاء الترجيحية.
وقال أدريان في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول "كان أسبوعًا مثيرًا، ولكن وجود زملائي المدافعين جعل الأمرأسهل كثيراً".
وأردف "كانت مباراة طويلة، ولكننا نجحنا في الفوز، وأنا سعيد بتحقيق اللقب، وبكوني لاعبًا في ليفربول، وأشعر بالسعادة من أجل الجماهير".
وكان أدريان شارك في مواجهةكأس السوبر الأوروبي، أساسيًا على حساب البرازيلي أليسون الذي تعرض للإصابة في افتتاح مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليقود الفريق لتحقيق اللقب بعد تصديه لركلة الجزاء الأخيرة.
يذكر أن أدريان انتقل إلى ليفربول في الصيف الحالي، قادمًا من وست هام في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.
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