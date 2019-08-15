لاعب سلة الزمالك السابق يخوض انتخابات الزمالك التكميلية

تقدم أحمد عادل عبدالفتاح لاعب سلة الزمالك السابق، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه، لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أكد أنه

تقرر إقامة انتخابات تكميلية أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداءً من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غدٍ السبت.

وسوف تكون الانتخابات التكميلية على 4 مقاعد، أمين صندوق و3 أعضاء.