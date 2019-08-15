بول بوجبا يتمسك بالأمل في الانتقال إلى ريال مدريد

أوضحت تقارير صحفية أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مازال يتمسك بالأمل في الرحيل عن الشياطين الحمر خلال الصيف الحالي، والتوجه صوب قلعة ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بوجبا يعلم صعوبة انتقاله إلى ريال مدريد في الوقت الحالي، إلا أنه يثق في إمكانية قيام مسئولي مانشستر يونايتد بخفض مطالبهم المالية، والسماح له

بالرحيل.

وأشارت الصحيفة أن الإعلام الفرنسي وصف الصفقة بأنها ستكون معجزة إذا تمت، مشددة أن بوجبا لا يفكرفي إجبار اليونايتد على التخلص منه، وسيحاول طلب الرحيل مرة أخرى.

وكان زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يرغب بشدة في ضم بوجبا، وأكد للنجم الفرنسي أنه سيتواجد هذا

الصيف في قلعة سانتياجو بيرنابيو، ولكن تمسك اليونايتد باللاعب مازال يحول دون الصفقة، وكذلك رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في استقطاب نيمار ، وهو ما يجعله قد يصرف النظر عن ضم نجم الشياطين الحمر.

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا انتهى بالفعل الخميس الماضي، مما قد يجعل موافقة مانشستر يونايتد على رحيل بوجبا، أمر صعب، خاصة في ظل أنه لن يتمكن من تعويض رحيله إلا في فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.