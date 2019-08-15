استبعاد أمين عمر من إدارة لقاء الأهلي وبيراميدز بسبب البطولة العربية

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة سمير عثمان، استبعاد أمين عمر الحكم الدولي، من الحكام المرشحين لإدارة لقاء الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامته بعد غد السبت في دور ال16 لبطولة كأس مصر. وبيراميدز، المقرر إقامته بعد غد السبت في دور ال16 لبطولة كأس مصر. ويرتبط أمين عمر ومعه المساعد الدولي سمير جمال، بالمشاركة في الدور التمهيدي من البطولة العربية، والذي يقام خلال الفترة من 16 الى 26 أغسطس الجاري في المغرب.

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