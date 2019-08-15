رياضة | بعد إهانته لناديه.. الأهلي يتجه لمعاقبة السومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إهانته لناديه.. الأهلي يتجه لمعاقبة السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى عزم إدارة النادي الأهلي السعودي إلى معاقبة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، السوري عمر السومة، بعدما قام برمى قميص فريقه على الأرض أثناء عملية التسخين، قبل النزول والمشاركة في لقاء فريقه أمام الهلال، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد، لكنه غادر البطولة الآسيوية؛ لخسارته ذهابا على أرضه 2 /4 بدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وألقى السومة بقميص الأهلي على الأرض أثناء قيامه بعمليات التسخين في إشارة واضحة لغضبه من تواجده على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة الـ75.