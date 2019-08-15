رياضة | الشباب يزاحم جيرونا الأسباني على ضم نجم الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يزاحم جيرونا الأسباني على ضم نجم الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي الشباب إلى التعاقد مع الإسباني جوناثان سوريانو، لاعب فريق الهلال.

وكان الشباب قد أعلن تعاقده مؤخرًا، مع محمد السهلاوي قادمًا من نادي النصر في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة "الرياض" السعودية أن إدارة نادي الشباب عرضت على الهلال ضم سوريانو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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وينتظر الهلال موقف سوريانو من الانتقال إلى الشباب معارًا لمدة موسم، أو تحويله إلى قائمة الاستثمار.

والجدير بالذكر أن نادي جيرونا الإسباني يخطط ايضا للتعاقد مع سوريانو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك سوريانو مع الهلال في11 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف في دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.