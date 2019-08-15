اخبار الرياضه

رياضة | ماني: الكرة الذهبية من حق ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني: الكرة الذهبية من حق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السنغالي ساديو ماني نجم الإنجليزي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد الإسباني يستحق الفوز بالكرة الذهبية.

 

وقال ماني في تصريح مقتضب نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الخميس: "ميسي يستحق الكرة الذهبية".

Advertisements

 

يُذكر أن ماني ليس النجم الأول في صفوف الريدز، الذي يتحدث عن أحقية "البرغوث" بالكرة الذهبية، حيث سبقه الهولندي فيرجيل فان ديك، أفضل لاعب في البريميرليج بالموسم الماضي.

 

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا