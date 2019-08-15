رياضة | باريس سان جيرمان يعاقب نيمار

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عاقب نادي باريس سان جيرمان نجمه نيمار دا سيلفا لإصراره على الرحيل إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن باريس سان جيرمان اتخذ قرارًا بخوض نيمار، تدريباته منفردًا، بعيدًا عن بقية أفراد الفريق.

واجتمع مسئولو برشلونة مع نظرائهم في سان جيرمان لبدء المفاوضات بشكل رسمي، لكن حتى هذه اللحظة لم يتوصلوا لاتفاق حول صفقة نيمار.

وكان نيمار قد انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي مع البارسا.