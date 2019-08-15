رياضة | قبل بداية مشوار التصفيات.. منتخب الكويت يواجه أزمة كبرى بسبب "الثلاثي العربي"

أشارت الصحف الكويتية، بأن منتخب الكويت يواجه مشكلة كبرى، وذلك قبل نحو أيام قليلة من إنطلاق مشوار الأزرق الكويتي في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

وأوضحت التقارير الإعلامية، بأن المدير الفني للمنتخب، الكرواتي روميو يوزاك، كان قد حدد يوم 24 أغسطس ليتم تجميع اللاعبين قبل الجولة الأولى في التصفيات، ولكن هذا الموعد لم يلقى أي قبول لدى الأندية الكويتية الثلاثة المشاركة في البطولة العربية "العربي والكويت والسالمية".

ويذكر بأن من المتوقع بأن يبدأ الثلاثي الكويتي، مشوارهم في بطولة محمد السادس للأندية الأبطال أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ أغسطس الجاري، وهو الأمر الذي من شأنه بأن يجعل مدرب منتخب الكويت يؤجل موعد تجمع اللاعبين إلى يوم 1 سبتمبر المقبل، قبل نحو 4 أيام فقط من مواجهة نبيال بالجولة الأولى المقرر لها 5 من الشهر ذاته.