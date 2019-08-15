رياضة | ضربة قاضية لمحمد النني في أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لمحمد النني في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي من حسابات الفريق بعدما منح أوناي إيمري المدير الفني للفريق الضوء الأخضر لبيعه للأندية الراغبة في شرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستقر أوناي إيمري على التشكيل الذي يخوض به مباريات الموسم والبدلاء بوجود توريرا وجاندوزي وجرانيت تشاكا وسيبايوس وويلوك ما بين أساسي وبديل بينما خرج محمد النني من الحسابات.

Advertisements

ويرغب جالطة سراي التركي في ضم محمد النني قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في تركيا.