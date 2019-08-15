رياضة | رسميا.. صفقة تبادلية بين برشلونة وسان جيرمان لحل أزمة "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. صفقة تبادلية بين برشلونة وسان جيرمان لحل أزمة "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض نادي برشلونة الإسباني على باريس سان جيرمان الفرنسي تبادل نيمار مع كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم على أن تستكمل المفاوضات في الصيف المقبل.

وذكرت قناة برشلونة الرسمية أن حل تبادل الإعارة كان جيدًا لبرشلونة وباريس سان جيرمان لإنهاء صفقة نيمار لصالح البرسا.

ويرغب باريس سان جيرمان في الحصول على كوتينيو وسيميدو و90 مليون يورو للاستغناء عن نيمار لبرشلونة