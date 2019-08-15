رياضة | رسميا.. غياب نجم ريال مدريد عن افتتاحية الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. غياب نجم ريال مدريد عن افتتاحية الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيغيب نجم ريال مدريد عن المباراة الأولى للمرينجي في إفتتاحية الدوري الإسباني أمام فريق سيلتا فيجو.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ان اللاعب الإسباني داني كارفاخال لم يشارك امام سيلتا فيجو نظرًا لتلقيه البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة ريال بيتيس بالمباراة الأخيرة من الموسم الماضي،

وكان الاتحاد الإسباني قد وافق مطلع الشهر الجاري، على عدم تطبيق عقوبات الجولة الأخيرة من الليجا في الموسم الجديد، لكن لم يتم التصديق بشكل رسمي على هذا القرار، نظرًا لعدم وجود الوقت الكافي للاجتماع.

واختتمت الصحيفة، أن بجانب كارفاخال، لاعبين اخرين سيتأثرون بالغياب في الجولة الأولى، وهم: ماكسيموفيتش وجايا وباريخو ويورنتي وإلوستوندو وروج وميركادو.