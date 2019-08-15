رياضة | ستانوفيتش يحرج رئيس الزمالك: لست مدربا لكم حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستانوفيتش يحرج رئيس الزمالك: لست مدربا لكم حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أليكساندر ستانوفيتش الذي أعلن رئيس الزمالك تعيينه مدربًا للفريق طلب قدومه إلى مصر غدًا لتدريب القلعة البيضاء.

وأوضح ستانوفيتش أن مسئولي الزمالك لم يتصلوا به ليخبروه بتعيينه بشكل رسمي لتدريب الفريق رغم المفاوضات التي دارت في الأيام الماضية.

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وأضاف ستانوفيتش أنه لم يوقع على عقود تدريب الزمالك حتى الآن ولذلك لا يمكنه الحديث عن أمور تخص الفريق في الوقت الحالي.

وقال ستانوفيتش لـ"فل جول" عن تدريبه في مكابي الإسرائيلي مما يهدد تعاقده مع الزمالك: "هذا حديث غير احترافي وأمر سياسي ليس له علاقة بكرة القدم، لا يمكن أن أتحدث عن ذلك طالما لست مدرب الزمالك حتى الآن".