رياضة | رئيس برشلونة يهدد إنهاء صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يهدد إنهاء صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطورت صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "إلموندو" عن تطورات تعطل الصفقة، بعد أن كان محددا وضع الرتوش الأخيرة لها خلال اجتماع اللجنة الإقتصادية المقرر إقامته في مدينة ليفربول غدا الجمعة.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن بارتوميو رئيس النادي قرر التراجع عن حضور الاجتماع، من أجل التواجد مع الفريق في أولى مبارياته بالدوري الإسباني مما يهدد إتمام الصفقة بشكل نهائي خاصة أن اجتماع اللجنة الاقتصادية سيحضره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، إلا أن عدم حضور بارتوميو سيعطلها.