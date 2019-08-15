رياضة | زيدان يهدد بالاستقالة من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يهدد بالاستقالة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خوسيه فيليكس دياز صحفي في صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد هدد رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالرحيل عن النادي.

وغضب زيدان من فشل إدارة النادي الملكي في ضم لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الحالي.

Advertisements

وأشار دياز إلى أن ضم بول بوجبا حتى الآن وهو الهدف الأساسي للمدرب زين الدين زيدان الذي أكد في أكثر من مرة إيمانه بموهبته.