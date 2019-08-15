- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، في لفتة إنسانية طيبة مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، كانت قد نشرت مقطع فيديو من تدريبات النجم المصري محمد صلاح، قبل مواجهة “الريدز” لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي الذي أقيم في تركيا.
الفيديو أظهر محمد صلاح وهو يلعب مع أطفال مؤسسة “يويفا” من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسعادة غامرة انعسكت بوضوح على وجوهم، وخاصة مع طفل مبتور القدمين، أظهر موهبة كبيرة بتعامله مع الكرة برأسه أثناء لعبه مع النجم المصري.
جاء ذلك خلال تدريبات فريق ليفربول في العاصمة التركية إسطنبول استعدادا لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، التي أقيمت مساء الأربعاء وفاز الريدز باللقب بركات اتلترجيح، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 2/2.
يشار إلى أن محمد صلاح، كان قد التقط صورة من “الطفل النازف” مؤخرا الذي اصطدم وجه بعمود إنارة خلال ركضه خلف سيارة صلاح، وأهدى اللاعب قميصه للطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يرسم الابتسامة على وجه طفل مبتور القدمين.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.