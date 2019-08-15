محمد صلاح يرسم الابتسامة على وجه طفل مبتور القدمين.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، في لفتة إنسانية طيبة مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، كانت قد نشرت مقطع فيديو من تدريبات النجم المصري محمد صلاح، قبل مواجهة “الريدز” لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي الذي أقيم في تركيا.

الفيديو أظهر محمد صلاح وهو يلعب مع أطفال مؤسسة “يويفا” من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسعادة غامرة انعسكت بوضوح على وجوهم، وخاصة مع طفل مبتور القدمين، أظهر موهبة كبيرة بتعامله مع الكرة برأسه أثناء لعبه مع النجم المصري.

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جاء ذلك خلال تدريبات فريق ليفربول في العاصمة التركية إسطنبول استعدادا لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، التي أقيمت مساء الأربعاء وفاز الريدز باللقب بركات اتلترجيح، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 2/2.

يشار إلى أن محمد صلاح، كان قد التقط صورة من “الطفل النازف” مؤخرا الذي اصطدم وجه بعمود إنارة خلال ركضه خلف سيارة صلاح، وأهدى اللاعب قميصه للطفل.