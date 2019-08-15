شكرا لقرائتكم مصطفى السرتى يتأهل إلى ربع نهائى بطولة شيبارتون الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع مصطفى السرتي لاعب وادي دجلة للاسكواش، فى التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة شيبارتون الدولية والمقامة حاليا في استراليا خلال الفترة بين 14 وحتى 18 أغسطس الجاري. وفاز السرتي على منافسه القطري سيد أمجد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة دور ال 16 للبطولة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9, 11-7 . يذكر أن مصطفى السرتي هو وصيف بطولة العالم لناشئين الاسكواش والتي أقيمت مؤخرا بماليزيا وتوج بها لاعب الأهلي مصطفى عسل. Advertisements وتقدر قيمة الجوائز المادية لبطولة شيبارتون الدولية بحوالي 6 آلاف دولار . ويواجه لاعب وادي دجلة منافسه الماليزي دارين تشان في الدور ربع النهائي خلال المباراة التي تقام غدا الجمعة

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