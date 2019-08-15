شكرا لقرائتكم حمادة أنور يقدم أوراق ترشحه لعضوية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم حمادة أنور مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس والذى يستمر لمدة 3 أيام.

ويستقبل نادى الزمالك، بداية من اليوم الخميس، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر القادم، وذلك وفقاً لتأكيدات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بنادى ال أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.